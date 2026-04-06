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06.04.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Montagabend fester

Expedia Aktie News: Expedia präsentiert sich am Montagabend fester

Die Aktie von Expedia gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 227,55 USD.

Expedia
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Um 20:26 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 227,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 21'985 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 228,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 225,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 142'060 Expedia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2026 bei 303,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,37 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 42,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,47 USD je Expedia-Aktie. Am 12.02.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Expedia-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.04.2026 erwartet.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com