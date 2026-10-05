Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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05.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 261,82 USD abwärts.
Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 261,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'465 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 258,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,59 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 91'094 Expedia-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 23,37 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 41,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 28,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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