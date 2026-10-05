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05.10.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Montagnachmittag leichter

Expedia Aktie News: Expedia am Montagnachmittag leichter

Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 262,15 USD.

Expedia
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Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 262,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'392 Punkten realisiert. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,50 USD nach. Mit einem Wert von 265,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 35'145 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 30,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 29,28 Prozent wieder erreichen.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 28,03 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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