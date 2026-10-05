Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 262,15 USD.
Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 262,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'392 Punkten realisiert. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,50 USD nach. Mit einem Wert von 265,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 35'145 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 30,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 29,28 Prozent wieder erreichen.
Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 28,03 USD je Expedia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
16:29
|Expedia Aktie News: Expedia am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Expedia Aktie News: Expedia am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Expedia Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.