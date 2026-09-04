Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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04.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 301,17 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 301,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'475 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 295,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 302,21 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 108'519 Aktien.
Bei 341,68 USD markierte der Titel am 27.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 13,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (185,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 62,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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