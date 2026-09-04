Expedia Aktie News: Expedia am Freitagnachmittag schwächer

Die Expedia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 297,97 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'545 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 295,84 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 40'601 Expedia-Aktien.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Mit einem Zuwachs von 14,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 37,78 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,88 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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