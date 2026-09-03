Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 305,47 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'632 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 302,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 137'950 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 10,60 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 64,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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