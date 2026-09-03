Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Expedia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 305,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'450 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Expedia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 302,11 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 47'058 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 39,27 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,16 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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