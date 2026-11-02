Expedia Aktie News: Expedia schiebt sich am Abend vor

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:26 Uhr 3,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Expedia-Aktie legte bis auf 301,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 291,07 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 113'398 Expedia-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 13,30 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,42 Prozent.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Expedia-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2027 auf 24,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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