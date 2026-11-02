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02.11.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 296,96 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 296,96 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'783 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 300,45 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 46'083 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 37,57 Prozent sinken.
Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 24,73 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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