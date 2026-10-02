Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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02.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 265,34 USD.
Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 265,34 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'161 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 268,74 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,44 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90'848 Stück gehandelt.
Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 22,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 30,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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