Expedia Aktie News: Expedia gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 268,49 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'346 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 268,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 265,44 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'794 Stück gehandelt.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 44,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Expedia gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 20,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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