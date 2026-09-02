Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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02.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia verteuert sich am Mittwochabend
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Um 20:26 Uhr wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 309,71 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'217 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 313,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 306,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 125'192 Expedia-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2026 auf bis zu 341,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 67,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Expedia liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.32 Mrd. USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,85 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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