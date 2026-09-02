Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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02.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 307,63 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 307,63 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'211 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 313,78 USD. Mit einem Wert von 306,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'178 Stück gehandelt.
Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,07 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 20,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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