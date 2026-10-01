Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 262,45 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'918 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Expedia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 260,55 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 263,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 137'159 Expedia-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 30,19 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 29,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3.79 Mrd. USD eingefahren.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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