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01.10.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Expedia zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 268,06 USD nach oben.

Expedia
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Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 268,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'841 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 268,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 263,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 42'006 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 20,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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