Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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01.09.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kurseinbussen
Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 306,89 USD.
Die Expedia-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 306,89 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'100 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 306,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 313,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 247'822 Expedia-Aktien.
Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,34 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 7,16 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.32 Mrd. USD im Vergleich zu 3.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 28,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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