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01.09.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia verbilligt sich am Nachmittag

Expedia Aktie News: Expedia verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 309,88 USD.

Expedia
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Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 309,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'154 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Expedia-Aktie bis auf 308,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 313,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 67'681 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 10,26 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Mit Abgaben von 40,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 28,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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