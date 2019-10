Expansion de l'aéroport international Hamad : la capacité de l'aéroport va grimper à plus de 60 millions de passagers par an

DOHA, Qatar, 23 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'aéroport international Hamad (HIA) a dévoilé les plans de sa deuxième phase d'expansion qui comprendra un jardin tropical intérieur spectaculaire de 10 000 mètres carrés dans un hall central ainsi qu'un plan d'eau de 268 mètres carrés qui seront le point central du projet d'expansion.

La deuxième phase du projet d'expansion de HIA est composée d'une Phase A et d'une Phase B. La Phase A de l'expansion actuelle comprendra un hall central reliant les halls D et E. La construction devrait commencer au début de l'année 2020 et augmenter la capacité de l'aéroport à plus de 53 millions de passagers par an d'ici 2022. La Phase B, qui sera achevée après 2022, agrandira les halls D et E afin d'augmenter encore la capacité de l'aéroport à plus de 60 millions de passagers par an.

Le plan d'expansion comprend également un espace commercial et de restauration de 11 720 mètres carrés, qui abritera une collection d'œuvres d'art de classe mondiale et un environnement rafraichissant constitué de végétation luxuriante avec des installations et attractions de loisir dans un terminal étendu. HIA comprendra également un salon Al Mourjan de 9 000 mètres carrés de classe mondial, proposant des spas, des gymnases, des restaurants et des centres d'affaires ainsi que d'autres installations pour les passagers.

Son Excellence M. Akbar Al Baker, directeur général du groupe Qatar Airway, a déclaré :

« L'expansion de l'aéroport international Hamad est une partie essentielle du succès futur du groupe Qatar Airways et, bien sûr, de la préparation du pays dans l'organisation de la Coupe du monde 2022 et au-delà. C'est également un signal fort que l'économie du Qatar est robuste et agit en tant que une nouvelle relance économique, fournissant d'excellentes occasions pour les entrepreneurs locaux et internationaux. »

Badr Mohammed Al Meer, ingénieur et chef de l'exploitation chez HIA, a déclaré : « L'expansion continuera de redéfinir l'expérience dans l'aéroport, concrétisant la réputation de HIA en tant que passerelle de destination et plateforme internationale majeure. Notre expansion a été conçue pour s'intégrer parfaitement au terminal existant, permettant un flux de passagers fluide et améliorant l'expérience des passagers en réduisant les distances entre vols de correspondances et grâce à une signalisation claire et intuitive. Notre objectif final à HIA consiste à devenir une destination à part entière, et pas seulement une passerelle. »

Le terminal sera le premier aéroport dans la région MENA à obtenir une note de 4 étoiles au Global Sustainability Assessment System (GSAS). Le terminal sera aussi certifié LEED avec des mesures innovantes d'efficacité énergétique dans l'ensemble du bâtiment.

L'expansion de HIA verra aussi la construction d'un nouveau terminal de fret qui augmentera la capacité de marchandises manipulée à environ 3,2 millions de tonnes par an. Le terminal de pointe devrait être achevé d'ici 2023 et sera une installation sur plusieurs niveaux avec une empreinte au sol de 85 000 mètres carrés, sur trois étages ainsi que trois niveaux de mezzanine, représentant une surface de plancher brute d'environ 323 000 mètres carrés.

