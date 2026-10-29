Expand Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Expand Energy hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.24 USD, nach 2.28 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.81 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch