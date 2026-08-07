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07.08.2026 06:37:00
eXp Realty International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
eXp Realty International stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 USD erwirtschaftet worden.
eXp Realty International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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