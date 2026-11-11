Exodus Movement A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exodus Movement A hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.27 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.5 Millionen USD – ein Plus von 7.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exodus Movement A 30.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch