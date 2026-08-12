Exodus Movement A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exodus Movement A gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.62 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1.12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 26.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch