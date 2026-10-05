eXmotion: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

eXmotion hat am 02.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.44 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eXmotion ein EPS von 6.27 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.25 Prozent auf 355.2 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 350.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch