ExlService stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ExlService hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ExlService im vergangenen Quartal 634.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExlService 529.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch