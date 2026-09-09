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09.09.2026 06:37:00
Exlites hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Exlites hat am 06.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 200 Prozent auf 0.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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