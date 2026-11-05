Exide Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exide Industries hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.02 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Exide Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.92 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 43.65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch