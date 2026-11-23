Exicure stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Exicure -0.390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch