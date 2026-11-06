Exicom Tele-Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Exicom Tele-Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.66 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Exicom Tele-Systems ein EPS von -5.350 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.88 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.82 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch