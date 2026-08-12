Exicom Tele-Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Exicom Tele-Systems hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.98 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Exicom Tele-Systems ein EPS von -6.610 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.31 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 61.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch