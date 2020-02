Exercice d'options et vente d'actions par un dirigeant d'Alimentation Couche-Tard

LAVAL, QC, le 8 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) annonce aujourd'hui que Monsieur Brian Hannasch, président et chef de la direction, a informé la Société de son intention d'exercer 225 000 options d'achat d'actions à droit de vote subalterne de catégorie B. À la suite de cet exercice, Monsieur Hannasch vendra les actions sur le marché libre afin de respecter certains engagements de planification financière.

Les options, qui doivent expirer le 23 avril 2020, proviennent d'une attribution en avril 2010.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 13 octobre 2019, le réseau de Couche-Tard comptait 9 815 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 591 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 19 unités d'affaires, dont 15 aux États-Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de dix unités d'affaires. Au 13 octobre 2019, son réseau comptait 2 708 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n'offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, quelque 24 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, environ 2 280 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 16 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 800 le nombre de magasins dans son réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et le rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

