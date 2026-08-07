Exelixis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Exelixis hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.63 Prozent auf 628.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 568.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch