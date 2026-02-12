Exelixis: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Exelixis hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Exelixis noch ein Gewinn pro Aktie von 0.480 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 566.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 598.7 Millionen USD ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.78 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2.32 Milliarden USD gegenüber 2.17 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

