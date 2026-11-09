Exclusive Property REIT JSC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Exclusive Property REIT JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Exclusive Property REIT JSC noch ein Gewinn pro Aktie von 0.030 EUR in den Büchern gestanden.

Exclusive Property REIT JSC hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0.3 Millionen EUR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0.3 Millionen EUR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch