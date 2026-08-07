Exclusive Property REIT JSC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Exclusive Property REIT JSC hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Exclusive Property REIT JSC im vergangenen Quartal 0.3 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Exclusive Property REIT JSC 0.3 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch