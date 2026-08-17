Excite hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Excite liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Excite die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 19.31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Excite -4.710 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Excite im vergangenen Quartal 2.65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Excite 2.55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch