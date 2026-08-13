Exchange stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Exchange hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.780 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 952.2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Exchange einen Umsatz von 719.9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch