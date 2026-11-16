EXCELLENCE SA Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EXCELLENCE SA Bearer hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 PLN je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.9 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 22.4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch