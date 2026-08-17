EXCELLENCE SA Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EXCELLENCE SA Bearer hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.03 PLN. Im letzten Jahr hatte EXCELLENCE SA Bearer einen Gewinn von 0.020 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.9 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch