El Paso Electric Aktie 434218 / US2836778546
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2025 05:14:45
Excelerate Energy, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Excelerate Energy, Inc. (EE) reported a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $55.04 million, or $0.43 per share. This compares with $45.55 million, or $0.35 per share, last year.
Excluding items, Excelerate Energy, Inc. reported adjusted earnings of $57.13 million or $0.45 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.35 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 102.2% to $391.04 million from $193.42 million last year.
Excelerate Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.04 Mln. vs. $45.55 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.35 last year. -Revenue: $391.04 Mln vs. $193.42 Mln last year.
Nachrichten zu El Paso Electric Co
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu El Paso Electric Co
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI beendet Handel fester -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch freundlich zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.