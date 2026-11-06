Excelerate Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Excelerate Energy A äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Excelerate Energy A 0.430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.99 Prozent auf 297.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 391.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch