Excelerate Energy A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Excelerate Energy A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 329.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch