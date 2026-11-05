Excel Realty N Infra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Excel Realty N Infra äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch