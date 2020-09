Excalibur Data Systems et ScienceLogic annoncent un partenariat pour offrir à leurs clients des solutions d'opérations informatiques automatisées axées sur les résultats

PITTSBURGH, Le 10 septembre 2020 /CNW/ - Excalibur Data Systems, pionnier des solutions de gestion des services de TI et de gestion des services d'entreprise, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec ScienceLogic, un important fournisseur de services de surveillance, de solutions de gestion d'applications et d'automatisation des TI pour les infrastructures de TI hybrides, afin d'offrir aux clients des solutions d'opérations de TI automatisées axées sur les résultats.

« Excalibur Data Systems est enthousiaste à l'idée d'offrir à ses clients une approche moderne pour la surveillance des TI, la gestion des applications et l'automatisation, a déclaré Mike Fuson, vice-président d'Excalibur Data Systems. Nous sommes fiers de nous associer à un chef de file de l'analyse des opérations informatiques (AIOps), du fait que les opérations de TI modernes continuent d'évoluer. »

La plateforme ScienceLogic permet aux entreprises de découvrir automatiquement des ressources de TI, de visualiser des dépendances, de surveiller la performance d'infrastructures et d'applications, d'établir des corrélations entre des événements et d'activer des automatisations. Les deux entreprises sont des partenaires techniques de Cherwell Software, un important fournisseur de solutions de gestion des services de TI (ITSM) et de gestion des services d'entreprise (ESM).

« ScienceLogic est ravie de s'associer à Excalibur Data Systems pour commercialiser ses solutions de gestion des opérations (ITOM) et d'analyse des opérations informatiques (AIOps) ainsi que pour bénéficier de la vaste expertise d'Excalibur en matière de solutions de gestion des services de TI et d'offres de services », a déclaré Thomas Rice, directeur associé chez ScienceLogic.

Dans le cadre de ce partenariat, Excalibur Data Systems et ScienceLogic cherchent à combiner leur expertise dans l'intégration de ScienceLogic à Cherwell Service Management. Ce partenariat permettra en outre de mettre à profit l'expérience en matière de services-conseils et de processus d'Excalibur Data pour élaborer une solution autonome qui aidera des organisations à réaliser d'importantes économies de coûts grâce à la réduction du temps moyen de réparation, à une meilleure gestion du changement et à l'efficacité globale des TI.

À propos d'Excalibur Data Systems : Fondée en 1998, Excalibur Data Systems est un intégrateur d'entreprises qui se spécialise dans les solutions de gestion des services de TI (ITSM) et de gestion des services d'entreprises (ESM). La société s'appuie sur sa vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions sur l'ensemble des marchés verticaux pour répondre à ses engagements, comme en fait foi son succès à l'échelle de l'Amérique du Nord. Il s'agit d'un dépositaire autorisé de Cherwell qui offre un vaste éventail de services, dont l'octroi de licences de la gamme de produits Cherwell ainsi que le déploiement de ces derniers. Pour en savoir plus sur nos partenariats stratégiques, visitez www.excaliburdata.com

À propos de ScienceLogic

ScienceLogic est un chef de file de la gestion des opérations de TI, fournissant aux services d'opérations de TI modernes des renseignements exploitables pour prévoir et résoudre les problèmes plus rapidement dans un monde numérique et éphémère. Sa solution de surveillance des infrastructures de TI et d'analyse des opérations informatiques (AIOps) permet de tout voir dans les infrastructures infonuagiques et les architectures réparties, de contextualiser des données grâce à la schématisation de relations et de donner suite aux renseignements recueillis par l'intégration et l'automatisation. Visitez https://sciencelogic.com

