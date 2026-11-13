ExaWizards stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ExaWizards hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2.19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExaWizards 3.79 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.50 Prozent auf 3.81 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch