ExaWizards: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ExaWizards liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ExaWizards die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ExaWizards hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.800 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ExaWizards im vergangenen Quartal 3.45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExaWizards 2.45 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch