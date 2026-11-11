Exagen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exagen hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Exagen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch