Ex-UBS-Angestellte und Komplizin erhalten je drei Jahre Haft wegen Insiderhandel

Zürich/London (awp) - Die in London wegen Insiderhandel verurteilte ehemalige UBS-Compliance-Managerin Fabiana Abdel-Malek und die mitangeklagte Day-Traderin Walid Anis Choucair wurden jeweils zu drei Jahren Haft verurteilt. Das teilte die britische Finanzaufsicht und die Anklägerin in dem Verfahren, die Financial Conduct Authority (FCA), am Donnerstag mit.

Bereits am Dienstag hatte eine Jury die beiden Angeklagten in dem elf Wochen dauernden Prozess am Londoner Southwark Crown Court für schuldig befunden. Die FCA hatte den Angeklagten vorgeworfen in fünf Fällen Insider-Informationen genutzt zu haben. Choucair habe dadurch einen Profit von rund 1,4 Millionen britischen Pfund (rund 1,7 Mio Fr.) erzielt. Die Gewinne aus den Straftaten sollen konfisziert werden, wie es weiter hiess.

yr/mk