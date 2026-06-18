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18.06.2026 13:51:40
Ex-Renk-CEO Wiegand zieht sich aus VW-Aufsichtsrat zurück
DOW JONES--Die ehemalige Rüstungsmanagerin Susanne Wiegand gibt nach knapp einem Jahr überraschend ihre Aufsichtsratstätigkeit bei Volkswagen auf. VW-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Dieter Pötsch sagte auf der Hauptversammlung am Donnerstag, sie habe das Gremium am Vortag informiert, dass sie nun doch nicht als Kandidatin zur Verfügung steht. "Wir werden über den Vorschlag zur Wahl von Frau Wiegand daher nicht abstimmen. Sie scheidet mit Beendigung der heutigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus."
Tanja Bauer von der Fondsgesellschaft Deka Investment sprach auf der Hauptversammlung von einem "sehr negativen Signal". Wiegand sei aus ihrer Sicht die einzige unabhängige Aufsichtsrätin bei VW.
Janne Werning von Union Investment sieht in dem überraschenden Rücktritt ein "klares Warnsignal". Der Aufsichtsrat müsse sich "nun stärker bemühen, Vertrauen in die eigene Governance aufzubauen". Auch er sieht Wiegand als das einzig unabhängige Aufsichtsratsmitglied.
Die Managerin war Anfang Juli 2025 gerichtlich als unabhängige Vertreterin der Kapitalseite in den Aufsichtsrat bestellt worden. Bis 2024 war sie CEO beim Augsburger Panzergetriebehersteller Renk gewesen und hatte auch dessen Börsengang verantwortet.
(Mitarbeit: Ulrike Dauer)
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 07:51 ET (11:51 GMT)
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