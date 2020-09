Ex-Nationalbankchef Hildebrand offenbar auf "Shortlist" für CS-Präsidium - Credit Suisse-Aktie leichter

Bei der Credit Suisse könnte laut einem Medienbericht der frühere SNB-Chef Philipp Hildebrand nächster Präsident der Grossbank werden.

Laut einem Insider steht sein Name auf der "Shortlist" für die Nachfolge von Urs Rohner, wie der Finanzblog "Inside Paradeplatz" am Mittwoch schrieb.

Die Suche liege erstaunlicherweise nicht bei Verwaltungsratspräsident Rohner, heisst es in dem Bericht weiter. Es sei Roche-Chef Severin Schwan - "Lead Independent Director" im CS-Verwaltungsrat - der das Heft in die Hand genommen habe. Dieser prüfe mit Hilfe von Headhuntern im In- und Ausland potenzielle Kandidaten, und habe inzwischen eine engere Auswahl getroffen, schreibt "Inside Paradeplatz".

Rohner wird im kommenden Jahr im Einklang mit der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren seinen Posten im Verwaltungsrat räumen. Er ist seit 2009 in dem Gremium und seit 2011 Präsident. Zuletzt hatte es im März von der Bank geheissen, die Suche nach einem Nachfolger sei bereits weit fortgeschritten und komme planmässig voran.

Der Name Hildebrand wiederum war im Zuge von Spekulationen am Markt auch zuvor bereits genannt worden.

Die Credit Suisse sagte am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP lediglich: Der Nachfolgeprozess werde unter dem Vorsitz des Präsidenten durch ein Komitee des Verwaltungsrats geführt, und die Bank werde die Öffentlichkeit informieren, sobald ein Vorschlag an die Generalversammlung feststeht. "Vor diesem Zeitpunkt kommentieren wir grundsätzlich keine Marktgerüchte."

Die CS-Aktie gab an der SIX bis Handelsende um 0,13 Prozent auf 9,11 Franken nach.

ys/rw

Zürich (awp)