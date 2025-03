Ex-Mitarbeiter wirft Deutscher Bank Verschweigen von Pannen vor

Von Margot Patrick

DOW JONES--Die Deutsche Bank sieht sich mit Problemen mit ihren internen Kontrollen konfrontiert. Ein ehemaliger leitender Manager hat die Bank verklagt und behauptet, diese Bank den Aufsichtsbehörden betriebliche Pannen verschwiegen, die zu einem Verlust von 30 Millionen US-Dollar in der US-Niederlassung geführt hätten.

Der ehemalige Manager, Noah Ramos, behauptet in einer Zivilklage, die vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereicht wurde, dass er die leitenden Angestellten der Bank gedrängt habe, den Regulierungsbehörden der Federal Reserve eine Reihe von operationellen Verstössen im Zusammenhang mit Krediten an wohlhabende Kunden zu melden. In der Klage heisst es weiter, die Führungskräfte hätten sich stattdessen verschworen, die Kontrollprobleme gegenüber der US-Aufsichtsbehörde als Buchungsfehler auszugeben und die Verluste auf andere Geschäftsbereiche der Bank zu verteilen, um sie zu verschleiern.

In der Klage von Ramos heisst es weiter, die Deutsche Bank habe ihn letztes Jahr als Vergeltungsmassnahme entlassen und angeführt, er habe gegen Gleichstellungspolitik verstossen, als er in Anwesenheit von Kollegen antiasiatische Voreingenommenheit zeigte. Diese Behauptung bestreitet Ramos und fordert Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar oder mehr. "Die in dieser Klage erhobenen Anschuldigungen wurden gründlich untersucht und für unbegründet befunden. Wir werden uns vehement verteidigen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2025 12:54 ET (16:54 GMT)